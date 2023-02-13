В БЭБ раскрыли уклонение от уплаты 244 млн грн мытых платежей за транзит нефтепродуктов
Следователи Бюро экономической безопасности раскрыли схему, согласно которой одна из компаний уклонялась от уплаты более 244 миллионов гривен таможенных платежей при транзите нефтепродуктов в 2020-2022 годах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БЭБ.
Как рассказали в ведомстве, представители компании-транспортировщика нарушили требования и условия таможенного режима "Транзит" во время транзитного перемещения горюче-смазочных материалов по магистральному нефтепродуктопроводу. Это стало причиной того, что им необходимо было уплатить в государственный бюджет сумму таможенных платежей.
Однако действия некоторых лиц привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины. Компания не выполнила свои обязательства по обеспечению уплаты таможенных платежей. В связи с этим государственному бюджету был причинен ущерб на сумму более 244 млн. грн.
"В рамках досудебного расследования установлено, что бенефициарными владельцами финансового гаранта являются доверенные и подконтрольные народному депутату "беглецу" лица, который в начале года был лишен гражданства Украины. По результатам обысков нескольких нежилых помещений изъяты документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию подтверждающую избегание обязательство уплаты мы", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, речь, вероятно, идет об экснардепе Андрее Деркаче.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию, подтверждающую избегание обязательства уплаты таможенных платежей, копии таможенных деклараций, договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина 10 января.
Кузьмин и Деркач находятся в розыске по подозрению в государственной измене, Казак же покинул Украину до начала полномасштабного вторжения РФ, а кума Путина Медведчука после задержания отдали России в рамках обмена пленными.
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