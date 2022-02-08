БЕБ пред'явило звинувачення всім мережам АЗС, крім заправок Коломойського

"Під час досудового розслідування у кримінальному злочині встановлено, що невстановлені особи з метою подальшого збуту організували виробництво з незаконного виготовлення палива, яке надалі реалізують юридичним та фізичним особам різних регіонів України, а саме:

"Глуско Рітейл" (Glusco);

"Автобансервіс" (KLO);

"Альянс Холдинг" (Shell);

"Амік Україна" (AMIC);

"ОККО-Бізнес Контракт" (ОККО);

"Сокар Енерджі Україна" (SOCAR);

"ВІГ Рітейл" (WOG)

використовують у своїй діяльності мережі АЗС та нафтобази, через які реалізується неврахована кількість моторного бензину", - йдеться у тексті судового рішення.

У переліку операторів АЗС немає жодної компанії, афілійованої зі структурами олігарха Ігоря Коломойського, якому належить 20% (1650 АЗС) автозаправних станцій у країні.

У судовому документі згадується лише юрособа ПрАТ "Авіас-Плюс", що припинила роботу ще в 2013 році, яка більш ніж 10 років не має відношення до нафтового бізнесу олігарха.

Також компанію "ОККО-Рітейл" (мережа АЗС ОККО) БЕБ звинуватило в ухиленні від сплати податків на суму 379,6 млн грн податкових. У судовому документі йдеться, що працівників ОККО вже було допитано в рамках кримінальної справи.

Цим судовим рішенням продовжено термін досудового розслідування за звинуваченням найбільших мереж АЗС на 12 місяців до січня 2023 року.