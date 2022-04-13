BBC News відреагувало на фейкове відео про обстріл Краматорська зі своїм логотипом

В Інтернеті поширюється відео з логотипом BBC News, в якому Україну звинувачують у ракетному обстрілі залізничного вокзалу в Краматорську. У виданні зазначили, що ролик фейковий і над його видаленням вже працюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву видання в Twitter.
Як зазначили в BBC News, виданню відомо про фейкове відео про обстріл Краматорська. В агентстві додали, що вже вживають заходів з видалення ролика з інтернету.
"Ми закликаємо не ділитися цим (фейковим відео - ред.) і перевіряти історії на сайті BBC News", - уточнили у виданні.
Нагадаємо, 8 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. У момент удару там знаходилося близько 4 тисяч осіб. В результаті обстрілу загинули 57 мирних жителів, ще понад 100 отримали поранення.
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