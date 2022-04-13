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BBC News відреагувало на фейкове відео про обстріл Краматорська зі своїм логотипом

Фото: BBC News відреагувало на фейкове відео про обстріл вокзалу в Краматорську (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Інтернеті поширюється відео з логотипом BBC News, в якому Україну звинувачують у ракетному обстрілі залізничного вокзалу в Краматорську. У виданні зазначили, що ролик фейковий і над його видаленням вже працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву видання в Twitter.

Як зазначили в BBC News, виданню відомо про фейкове відео про обстріл Краматорська. В агентстві додали, що вже вживають заходів з видалення ролика з інтернету.

"Ми закликаємо не ділитися цим (фейковим відео - ред.) і перевіряти історії на сайті BBC News", - уточнили у виданні.

Нагадаємо, 8 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. У момент удару там знаходилося близько 4 тисяч осіб. В результаті обстрілу загинули 57 мирних жителів, ще понад 100 отримали поранення.

Україна протистоїть російському вторгненню 49-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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