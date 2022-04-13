BBC News відреагувало на фейкове відео про обстріл Краматорська зі своїм логотипом

В Інтернеті поширюється відео з логотипом BBC News, в якому Україну звинувачують у ракетному обстрілі залізничного вокзалу в Краматорську. У виданні зазначили, що ролик фейковий і над його видаленням вже працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву видання в Twitter.

Як зазначили в BBC News, виданню відомо про фейкове відео про обстріл Краматорська. В агентстві додали, що вже вживають заходів з видалення ролика з інтернету. "Ми закликаємо не ділитися цим (фейковим відео - ред.) і перевіряти історії на сайті BBC News", - уточнили у виданні.