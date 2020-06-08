Бази відпочинку в Україні почнуть роботу з 10 червня

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Вони зможуть працювати в областях, які готові до чергового етапу пом'якшення карантину

Бази відпочинку в Україні почнуть роботу вже з 10 червня, згідно з планом виходу з карантину. Але їх відкриття буде залежати від епідеміологічної обстановки в окремих регіонах.

Про це на брифінгу в понеділок повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

"Згідно з нашим планом виходу з карантину наступний етап починається з 10 червня. Цей етап передбачає, в тому числі, початок функціонування баз відпочинку. Всі ці бази відпочинку можуть функціонувати з дотриманням правил, встановлених Міністерством охорони здоров'я. Вони всі вже є на сайті МОЗ, всі можуть з ними ознайомитися", - сказав він.

Водночас їх відкриття буде залежати від епідеміологічної обстановки в окремих регіонах.

"Що стосується конкретного розташування бази відпочинку, в залежності від регіону, ви знаєте, що у нас на території країни діє адаптивний карантин і при досягненні показників, які діють на території тієї чи іншої області, якщо є можливість переходу в наступний етап, тобто етап, в якому передбачено відкриття баз відпочинку, то в такому випадку вони починають працювати", - додав глава МОЗ

Нагадаємо, з 5 червня в Україні розпочався черговий етап пом'якшення карантину.

Як писало РБК-Украина, влада не виключає, що графік пом'якшення карантину може бути змінений, якщо в Україні буде зростати кількість випадків коронавірусу.

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Автор: Максим Зайченко