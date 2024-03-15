RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Базировался батальон. Третья штурмовая ударила по пункту управления РФ под Авдеевкой

Фото: Третья штурмовая бригада ударила по пункту управления РФ под Авдеевкой (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Авдеевском направлении ликвидирован пункт управления батальона одной из бригад ВС РФ. Украинские военные накрыли штаб врага из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.

"Ликвидировано место дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада. Также уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке, огнем которой враг мог доставать наши позиции и технику", - говорится в сообщении.

Как сообщили военные, пункт управления батальона одной из бригад ВС РФ обнаружили разведчики батальона беспилотных систем ВСУ.

"По подтверждению цели, к ее уничтожению приступили бойцы 2-й артбатареи "Martial Family" и нанесли мощные артиллерийские удары 152-мм калибром", - констатируют бойцы.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как отмечают в Институте изучения войны, российские войска продвинулись к западу от Авдеевки и в Запорожской области. Они привлекают тактические и оперативные резервы для участия в боях на востоке, пытаясь усилить темпы наступательных операций.

В частности, оккупанты уже несколько суток пытаются прорвать оборону украинских войск в полосах трех бригад на Авдеевском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на этом направлении и принял ряд решений.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаВооруженные силы Украины