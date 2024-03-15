Базировался батальон. Третья штурмовая ударила по пункту управления РФ под Авдеевкой

"Ликвидировано место дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада. Также уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке, огнем которой враг мог доставать наши позиции и технику", - говорится в сообщении.

Как сообщили военные, пункт управления батальона одной из бригад ВС РФ обнаружили разведчики батальона беспилотных систем ВСУ.

"По подтверждению цели, к ее уничтожению приступили бойцы 2-й артбатареи "Martial Family" и нанесли мощные артиллерийские удары 152-мм калибром", - констатируют бойцы.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как отмечают в Институте изучения войны, российские войска продвинулись к западу от Авдеевки и в Запорожской области. Они привлекают тактические и оперативные резервы для участия в боях на востоке, пытаясь усилить темпы наступательных операций.

В частности, оккупанты уже несколько суток пытаются прорвать оборону украинских войск в полосах трех бригад на Авдеевском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на этом направлении и принял ряд решений.