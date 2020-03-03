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У базових галузях економіки України на початку року зафіксоване падіння

Новини » Економіка     03.03.2020 - 13:56
У базових галузях економіки України на початку року зафіксоване падіння
Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

Серед базових галузей зростали лише торгівля та будівництво

У січні 2020 року економічна активність в Україні залишалася слабкою - у річному вимірі індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) знизився на 3,4%. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (лютий 2020 року).

Як зазначається в огляді, від'ємний внесок серед базових галузей мали промисловість, сільське господарство та транспорт. Зберігалося падіння обсягів виробництва у металургії у річному вимірі, незважаючи на незначне покращення зовнішньої цінової кон'юнктури. Також через теплу погоду суттєво знизилися видобуток вугілля та виробництво електроенергії. Натомість стримували падіння промисловості зростання хімічної та харчової галузей.

У базових галузях економіки України на початку року зафіксоване падіння

За даними НБУ, знизилися обсяги вантажних перевезень передусім через зменшення обсягів транзиту газу територією України оскільки навіть очікувано нижчі законтрактовані обсяги не були використані через низький попит на газ в Європі на тлі теплої погоди. Падіння у сільському господарстві зумовлене зниженням вирощування (у живій масі) тварин та виробництва молока, що лише частково було компенсовано зростанням виробництва яєць. Натомість погодні умови були сприятливими для будівництва.

"Зростання роздрібного товарообороту прискорилося, й надалі підтримуване стійким зростанням доходів населення (середня заробітна плата збільшилася на 16,3% р/р та 12,5% р/р у номінальному та реальному вимірах відповідно) та високими споживчими настроями домогосподарств", - йдеться в огляді.

Відзначимо, за даними Національного банку України, у 2019 році зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) в Україні сповільнилося до 1,4%, що у 2,7 раза менше, ніж у 2018 році.

На початку нового року Держстат зафіксував падіння у сільському господарстві. У січні 2020 року виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 0,7%.

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