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Базова інфляція в березні суттєво прискорилася

Новини » Економіка    09.04.2019 - 18:32
Базова інфляція в березні суттєво прискорилася
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Базова інфляція не враховує сезонне коливання цін та адміністративні ціни

Базова інфляція в Україні в березні 2019 року становила на 1,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року базова інфляція становила 1,7%. Однак у річному вимірі (до березня 2018 року) базова інфляція уповільнилася до 7,6%

Базова інфляція в березні суттєво прискорилася

ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, що в січні 2019 року місячна базова інфляція становила 0,3%, річна - 8,3%, в лютому 0,2% і 7,8% відповідно.

Базова інфляція розраховується на основі індексу споживчих цін та має на меті визначення стійкої динаміки цін з виключенням короткострокових нерівномірних змін цін, обумовлених шоками пропозиції, сезонними факторами, адміністративним регулюванням тарифів і цін.

Нагадаємо, 14 березня Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначив голова правління НБУ Яків Смолій, жорсткі монетарні умови залишаються важливою передумовою для подальшого поступового сповільнення інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в березні 2019 року порівняно з лютим зросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні виросли на 2,4%. Однак у річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція уповільнилася до 8,6%.

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