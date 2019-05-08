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Базова інфляція в квітні сповільнилась в три рази

Новини » Економіка    08.05.2019 - 16:30
Базова інфляція в квітні сповільнилась в три рази
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Основний індикатор, на який орієнтується НБУ, продовжує сповільнюватися

Базова інфляція в Україні в квітні 2019 року склала на 0,4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року базова інфляція склала 2,1%. У річному вимірі (до квітня 2018 роки) базова інфляція сповільнилася до 7,4%.

Нагадаємо, що в січні 2019 року місячна базова інфляція склала 0,3%, річна - 8,3%, в лютому 0,2% і 7,8%, в березні - 1,2% і 7,6% відповідно.

Базова інфляція розраховується на основі індексу споживчих цін і має на меті визначення стійкої динаміки цін з виключенням короткострокових нерівномірних змін цін, обумовлених шоками пропозиції, сезонними факторами, адміністративним регулюванням тарифів і цін.

Зазначимо, Національний банк прогнозує уповільнення базової інфляції до 5,0% у 2019 році і 3,7% у 2020 році.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у квітні 2019 року порівняно з березнем зросли на 1,0%. За даними Госсттата, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до квітня 2018 року) інфляція прискорилася до 8,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 26 квітня знизив облікову ставку до 17,50% річних. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій Смолій, стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі 5% дозволяє Національному банку почати цикл зниження облікової ставки.

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