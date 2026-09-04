Базы дронов, РЛС и командные пункты: Силы обороны поразили ряд важных объектов россиян

В районе временно оккупированного Донецка украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Кроме того, подразделения Сил обороны нанесли удары по командному пункту врага в Федоровке Донецкой области, а также по командно-наблюдательному пункту в Петровке Харьковской области.

Кроме того, в Ровеньках Луганской области под удар попала база хранения горюче-смазочных материалов оккупантов.

Поражение целей в России и Крыму

Украинские защитники успешно обезвредили важные средства разведки и связи противника на территории РФ и в оккупированном Крыму.

В частности, в Бобрике Брянской области была поражена радиолокационная станция, а в Густомой Курской области - ретранслятор MESH-сетей оккупантов.

В крымских населенных пунктах Суворово и Рисово под удар попали посты технических средств разведки "Гренадер".