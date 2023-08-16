В Киевской области пограничники остановили "самого патриотичного" россиянина, паспорт которого был украшен национальным приветствием Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала ГНСУ.

Фото: Не желал возвращаться в РФ. Пограничники остановили самого патриотичного россиянина (t.me/DPSUkr)

Как пишут пограничники, мужчина превысил срок пребывания в Украине, однако не хотел возвращаться в Россию. Также он не поддерживает полномасштабное вторжение страны-террориста.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине усилят контроль за выездом мужчин в условиях военного положения. Ожидается, что Минобороны и ГНСУ будут обмениваться информацией о военнообязанных, чтобы предотвратить незаконный выезд.

Между тем, агентство собрало все, что нужно знать о запрете на пересечение границы во время войны.

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