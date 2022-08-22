RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На базі росіян у Новій Каховці вибухи і сильна пожежа

Фото: пожежа на базі окупантів у Новій Каховці (t.me/u_now)
Автор: Олександр Мороз

В окупованій Новій Каховці (Херсонська область) лунають вибухи на базі окупантів. Над містом стовп чорного диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука на телемарафоні.

"Є подробиці, я зв'язуюся зі своїми побратимами... Це база окупантів в Новій Каховці, там йде детонація, хлопці кажуть, що сильно розгорілося. Рух опору Півдня України і Збройні сили не сплять, звичайно. Ми чекаємо офіційного підтвердження, але палає там добряче", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами. В результаті боєприпаси здетонували, а очевидці говорять про значні руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая КаховкаВибух