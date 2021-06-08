База даних "Екоінспектор": Мінекології отримає повноцінний допуск до перевірок

Замміністра звернув увагу, що без реформи екоконтролю не буде відбуватись на жодному рівні дотримання вимог природоохоронного законодавства.

"Будь-які прийняті програми не працюватимуть без дієвого інструменту державного екоконтролю. Після прийняття законопроекту ми отримаємо повноцінний допуск до перевірок та побачимо цілий ряд підприємств, які системно не дотримувались вимог природоохоронного законодавства", - сказав Шахматенко.

Ухвалення проекту також дозволить збільшити надходження до державного бюджету.

"Вже у перший рік дії закону значно збільшаться надходження до держбюджету через кількість штрафів. І згодом підприємства прийдуть до того, що дешевше дотримуватись природоохоронного законодавства, аніж платити збитки", - підкреслив урядовець.