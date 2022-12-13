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"Байрактары" смогут производить в Украине. Рада ратифицировала соглашение с Турцией

Фото: в Украине смогут производить "Байрактар" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с Турцией, благодаря которому появилась возможность наладить производство беспилотников "Байрактар" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Сегодня, 13 декабря, Верховная рада ратифицировала соглашение между Украиной и Турцией, которое было подписано президентами обеих стран 3 февраля, еще до полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

"Речь идет о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях", - отметил Гончаренко.

Однако, по словам народного депутата, основным достижением соглашения является возможность налаживания производства "Байрактаров" в Украине.

Напомним, в Украине уже начались работы по строительству завода "Байрактаров". РБК-Украина рассказывало, когда его достроят.

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ТурцияБайрактар