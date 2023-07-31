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Байндль выиграла дерби украинок на старте Prague Open

Фото: Екатерина Байндль пробилась в 1/8 финала турнира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Екатерина Байндль обыграла соотечественницу Даяну Ястремскую в первом раунде соревнований в столице Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Livesport Prague Open, 1/16 финала

Ястремская – Байндль – 1:2 (4:6, 6:2, 2:6)

Более опытная Байндль лучше вошла в игру, поведя с брейком 2:0. Впрочем, 23-летняя Ястремская быстро пришла в себя и набрала четыре пункта подряд. Но камбэк одесситки получился неполноценным. Соперница выдала свой удачный отрезок с двумя брейками и закрыла сет за 48 минут.

Ястремская взяла реванш во второй партии. В дебюте украинские теннисистки обменялись набранными очками. Однако дальше на корте доминировала младшая спортсменка. Уроженка Одессы оформила три брейка против одного у Байндль и сравняла счет по сетам.

Зато в третьей партии сработал зеркальный сценарий. После обмена очками в начале сета более опытная теннисистка захватила инициативу. Байндль дважды взяла очки на подачах Ястремской и с собственной подачей "под ноль" закончила сет и матч всего за 35 минут.

В следующем раунде украинка встретится с победительницей противостояния британки Уотсон и немки Нимайер. На пражском турнире Байндль получила 8-й номер посева. Первой же сеянной стала хозяйка кортов Мария Боузкова.

К слову, украинец Сачко поднялся на три десятка позиций в рейтинге ATP.

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Даяна ЯстремскаяТеннис