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"Байер" и "Аталанта" сформировали финал Лиги Европы: видео

Фото: "Фармацевты" в очередной раз избежали поражения на последних минутах (facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Антон Федорцив

"Аталанта" из Бергамо и леверкузенский "Байер" одолели марсельский "Олимпик" и итальянскую "Рому" соответственно в полуфиналах Лиги Европы 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига Европы, 1/2 финала, первые матчи

"Байер" – "Рома" – 2:2 (первый матч – 2:0)

Голы: Манчини, 82 (автогол), Станишич, 90+7 – Паредес, 43, 66 (оба – пенальти)

"Аталанта" – "Марсель" – 3:0 (1:1)

Голы: Лукман, 30, Руджери, 52, Туре, 90+5

 

 

 

Римские "волки" к середине второй половины отыграли отставание в два мяча от "Байера". До и после перерыва леверкузенцы сфолили в собственной штрафной и привезли одиннадцатиметровые. Приговор дважды уверенно исполнил Паредес.

Впрочем, первое поражение в сезоне нанести "Байеру" команда Даниэле Де Росси не смогла. Хозяева снова отыгрались на последних минутах. Размочили счет "фармацевты" после ошибки Свилара и Манчини на подаче углового. А в добавленное арбитром время Станишич подключился к атаке и вырвал ничью.

 

 

 

В свою очередь "Аталанта" разгромила французский гранд. Открыл счет Лукман. На 30-й минуте он накрутил защитников и с линии штрафной с помощью рикошета отправил мяч в сетку.

На старте второго тайма настоящий шедевр оформил Руджери. Итальянец ворвался в штрафную и разрядил пушку в дальнюю девятку. На пятой добавленной арбитром минуте добил "Марсель" Туре, который прорвался левым флангом и технически уложил в угол.

К слову, утром подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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