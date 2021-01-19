ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байдену передадуть "ядерний чемоданчик" навіть без Трампа, - CNN

Вашингтон, Вівторок 19 січня 2021 19:44
Байдену передадуть "ядерний чемоданчик" навіть без Трампа, - CNN
Фото: "ядерний чемоданчик" (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У середу, 20 січня, обраному президенту Сполучених Штатів Джо Байдену передадуть "ядерний чемоданчик" з набором пускових кодів для застосування ядерної зброї. Це буде зроблено навіть якщо в день інавгурації він не зустрінеться з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією телеканалу той факт, що Трамп покине Вашингтон за кілька годин до вступу на посаду Байдена, ніяк не позначиться на передачу останньому управління ядерною зброєю США, хоча чинний президент зобов'язаний мати саквояж з кодами при собі.

Як пояснив старший науковий співробітник журналу Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюлетень вчених-атомників") Стівен Шварц, існує кілька "ядерних валізок". Один з них поїде з Трампом у Флориду, інші залишаться у Вашингтоні.

До "чемоданчика", як розповів Шварц, додається пластикова карта, відома як "бісквіт", яку президент повинен постійно мати при собі. Вона містить буквено-цифровий код, використовується для ідентифікації особистості глави держави.

Нагадаємо, Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації Джо Байдена, який переміг на президентських виборах. Трамп відмовився йти на церемонію інавгурації.

При цьому повідомлялося, що лише за кілька годин до інавгурації Байдена Трамп покине Вашингтон.

Зараз у Білому домі йде підготовка до переїзду сім'ї та адміністрації Байдена. В результаті зміни президентів в адміністрацію Байдена повинні бути призначені близько 4 тисячі чиновників.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Джозеф Байденинаугурация

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся