RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байдену може загрожувати імпічмент, якщо демократи програють вибори, - Newsweek

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президенту США Джо Байдену може загрожувати імпічмент, якщо його Демократична партія втратить контроль над Сенатом і Палатою представників за підсумками осінніх виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Видання зазначає, що в разі програшу виборів Байдену може загрожувати імпічмент, оскільки провідні республіканці вже заявляли про намір ініціювати його.

Зокрема, в січні сенатор-республіканець Тед Круз говорив, що для імпічменту Байдена буде "безліч підстав". А в квітні його представник Кен Бак заявляв, що судовий комітет Палати представників "проведе слухання, щоб визначити, чи доречний імпічмент".

Згідно з травневим опитуванням Массачусетського університету, 68% республіканців і 66% консерваторів підтримують імпічмент.

Статті про імпічмент можуть бути прийняті простою більшістю в Палаті представників, але президента можуть відсторонити тільки більшістю в дві третини голосів в Сенаті. Такого ще ніколи не було, і малоймовірно, що республіканці отримають необхідну кількість місць в 2023 році.

Проте колишній президент Дональд Трамп двічі піддавався процедурі імпічменту - в 2020 і 2021 роках - і обидва рази Сенат виправдав його. Тому в разі перемоги республіканців на виборах ніщо не завадить їм в Палаті представників ініціювати процедуру, навіть якщо шансів мало.

На думку почесного професора уряду і політики США в Центрі вивчення демократії Вестмінстерського університету в Британії Джона Оуенса, демократи за підсумками виборів збережуть за собою Сенат і Палату представників.

У той де жас за словами професора факультету політики Біркбека Лондонського університету Роберта Сінгха, якщо республіканці повернуть собі Палату представників, але не Сенат, то будь-яка спроба оголошення імпічменту Байдену буде виглядати як політичний "набір очок".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп ще до проміжних виборів в Конгрес може оголосити про участь у президентських перегонах 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден