Байдену доложили о событиях в России, - Белый дом

Президенту США Джо Байдену доложили о событиях в России, вызванных конфликтом владельца ЧВК "Вагнера" и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Адам Ходж, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий", - говорится в заявлении Ходжа.

Скандал с Пригожиным

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что армия РФ атаковала позиции "Вагнера", из-за чего погибло "огромное количество солдат". В ответ он объявил "поход" в Ростов-на-Дону, чтобы "разобраться с беззаконием в армии" и Шойгу.

В Москве и Ростове ввели план "Крепость", ввели патрулирование улиц и вывели туда технику.

Сам Пригожин около 2 часов заявил, что его войска уже входят в Ростов, не встречая сопротивления.

Детальнее о событиях, происходящих в РФ читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.