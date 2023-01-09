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У Байдена беспорядки в Бразилии назвали подрывом демократии

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Вашингтон, Понедельник 09 января 2023 00:44
У Байдена беспорядки в Бразилии назвали подрывом демократии Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США осуждают попытки подорвать демократию в Бразилии, президент Джо Байден внимательно следит за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу советника по нацбезопасности Джейк Салливана.

Он отметил, что США поддерживают демократические институты Бразилии.

"Соединенные Штаты осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и мы непоколебимо поддерживаем демократические институты Бразилии. Демократию Бразилии не поколеблет насилие", - написал Салливан.

Ситуацию в Бразилии также прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Twitter он назвал неприемлемым использование насилия для нападения на демократические институты и добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы немедленно прекратить беспорядки.

Напомним, что Евросоюз также поддержал новоизбранного президента Бразилии Лулу да Силву и уверен, что демократия восторжествует над насилием и экстремизмом.

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