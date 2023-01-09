У Байдена беспорядки в Бразилии назвали подрывом демократии
США осуждают попытки подорвать демократию в Бразилии, президент Джо Байден внимательно следит за ситуацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу советника по нацбезопасности Джейк Салливана.
Он отметил, что США поддерживают демократические институты Бразилии.
"Соединенные Штаты осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и мы непоколебимо поддерживаем демократические институты Бразилии. Демократию Бразилии не поколеблет насилие", - написал Салливан.
Ситуацию в Бразилии также прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен.
В Twitter он назвал неприемлемым использование насилия для нападения на демократические институты и добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы немедленно прекратить беспорядки.
Напомним, что Евросоюз также поддержал новоизбранного президента Бразилии Лулу да Силву и уверен, что демократия восторжествует над насилием и экстремизмом.
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