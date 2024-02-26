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У Байдена призвали Венгрию быстро завершить ратификацию членства Швеции в НАТО

Фото: Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрии необходимо быстро завершить процесс ратификации заявки Швеции, чтобы она официально стала членом Североатлантического альянса.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Она отметила, что Белый дом приветствует решение Венгрии ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.

"Мы хотели бы приветствовать Швецию наряду с Финляндией в альянсе НАТО очень и очень скоро", - заявила пресс-секретарь.

Жан-Пьер также призвала венгерское правительство быстро завершить процесс, чтобы разрешить Швеции вступить в НАТО.

Ратификация заявки Швеции Венгрией

Напомним, сегодня, 26 февраля, венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Для того, чтобы завершить процесс ратификации, такое решение должен утвердить исполняющий обязанности президента Венгрии Ласло Кевер. У него будет для этого пять дней. 

После этого Венгрия должна отправить заявку Швеции в Государственный департамент США. 

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НАТОШвецияВенгрия