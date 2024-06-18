У Байдена выразили обеспокоенность из-за визита Путина в КНДР и назвали это признаком отчаяния

Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею является актом отчаяния. Это должно вызывать беспокойство у всех, кто заинтересован в сохранении мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена и заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Блинкен заявил, что визит Путина в Северную Корею стал признаком его отчаяния укрепить отношения со странами, которые могут поддержать его войну против Украины.
Госсекретарь добавил, что поддержка Китая позволила России сохранить свою оборонно-промышленную базу, поставляя 70% станков, которые Москва импортирует, и 90% микроэлектроники.
"Это должно прекратиться", - сказал он.
Карин Жан-Пьер заявила, что углубление сотрудничества между Россией и КНДР является тенденцией, которая должна вызвать серьезную обеспокоенность у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове.
Также она упомянула и поддержку народа Украины, который защищает свою свободу и независимость от российской агрессии и вторжения.
Владимир Путин решил отправиться в КНДР на встречу с диктатором Ким Чен Ыном. При этом The Washington Post предположило, что главе Кремля нужно оружие от Северной Кореи.
Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу поддержки, которую Россия может предоставить ракетным и ядерным программам Северной Кореи.
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