У Байдена отреагировали на подход Трампа по возможным переговорам Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам решать, когда и при каких условиях садиться за стол переговоров. Джо Байден будет помогать этому до самого завершения своей президентской каденции.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Соответствующее заявление прозвучало на просьбу прокомментировать подходы новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине, который настаивает на переговорах, чтобы завершить войну. Кирби отметил, что не будет вступать в споры с позицией нового главы Соединенных Штатов, но одновременно подчеркнул, что сейчас действующая администрация сохраняет главные принципы.

"Ничего об Украине без Украины. Мы не собираемся вести о них разговоры без их участия, мы не будем навязывать им, какими могут быть их следующие шаги", - сказал Кирби.

Он добавил, что украинский народ избрал президентом Владимира Зеленского, поэтому именно ему решать, идти ли на переговоры, и если да, то когда и на каких позициях.

"Как мы четко подчеркнули ему раньше, и я могу это сделать сегодня, когда он примет это решение, и пока президент Байден является главнокомандующим, он (Зеленский - ред.) найдет в этой администрации сторонников в процессе продвижения к переговорам", - отметил Кирби.

Также американский чиновник, что действующее правительство Соединенных Штатов делает все необходимое для того, чтобы у Вооруженных сил Украины было все необходимое для дальнейших успехов на поле боя. Речь идет об отвержении российских оккупантов и осложнения для планов российского диктатора Владимира Путина о продолжении войны.

В этом контексте он подчеркнул тот случай, что несмотря на определенные успехи армии РФ на востоке Украины, Путину пришлось обратиться за помощью к Северной Корее. Более того, ему надо закупать оружие. Причем кроме ракет, снарядов для артиллерии и другого вооружения, российский диктатор также должен покупать много мешков для погибших российских солдат.

"И я считаю, что об этом также не стоит забывать", - резюмировал он.