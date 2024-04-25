RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Байдена ответили на вето РФ на резолюцию ООН по ядерному оружию

Фото: советник президента США по нацезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, предложенную совместно Соединенными Штатами и Японией, которая подтвердила бы обязательство стран-участников Договора по космосу не размещать ядерное оружие на орбите вокруг Земли.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Он отметил, что в резолюции также содержался бы призыв ко всем государствам-членам не разрабатывать ядерное оружие, специально предназначенное для вывода на орбиту.

"Размещение государством-участником ядерного оружия на орбите не только нарушит Договор о космосе, но и поставит под угрозу жизненно важные услуги связи, науки, метеорологии, сельского хозяйства, торговли и национальной безопасности, которые все спутники предоставляют обществам по всему миру", - заявил Салливан. 

Он отметил, что Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает новый спутник, несущий ядерное устройство.

"Мы слышали, как президент Путин публично заявлял, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию", - заявил он. 

 

Резолюция ООН

Накануне на заседании ООН Россия использовала свое право вето на резолюцию, призывающую все страны предотвратить гонку ядерных вооружений в космическом пространстве.

За документ проголосовало 13 из 15 стран. При этом Россия выступила против, а Китай воздержался.

В то же время представитель РФ в ООН назвал резолюцию о ядерном оружии в космосе политизированной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружие