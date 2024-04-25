У Байдена ответили на вето РФ на резолюцию ООН по ядерному оружию

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, предложенную совместно Соединенными Штатами и Японией, которая подтвердила бы обязательство стран-участников Договора по космосу не размещать ядерное оружие на орбите вокруг Земли.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Он отметил, что в резолюции также содержался бы призыв ко всем государствам-членам не разрабатывать ядерное оружие, специально предназначенное для вывода на орбиту.
"Размещение государством-участником ядерного оружия на орбите не только нарушит Договор о космосе, но и поставит под угрозу жизненно важные услуги связи, науки, метеорологии, сельского хозяйства, торговли и национальной безопасности, которые все спутники предоставляют обществам по всему миру", - заявил Салливан.
Он отметил, что Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает новый спутник, несущий ядерное устройство.
"Мы слышали, как президент Путин публично заявлял, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию", - заявил он.
Накануне на заседании ООН Россия использовала свое право вето на резолюцию, призывающую все страны предотвратить гонку ядерных вооружений в космическом пространстве.
За документ проголосовало 13 из 15 стран. При этом Россия выступила против, а Китай воздержался.
В то же время представитель РФ в ООН назвал резолюцию о ядерном оружии в космосе политизированной.
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