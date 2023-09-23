У Байдена ведут переговоры с Вьетнамом о поставках F-16, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по соглашению о передаче оружия. В частности, самолет F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, пакет может быть сформирован в течение следующего года и включать в себя продажу парка истребителей F-16.

Источники отмечают, что соглашение все еще находится на ранней стадии, его точные условия не определены, и, вероятно, оно может не произойти в конце концов. Но это была ключевая тема официальных переговоров Вьетнама и США в Ханое, Нью-Йорке и Вашингтоне в течение всего последнего месяца.

Reuters отмечает, что в случае согласования соглашения - это будет самая большая в истории передача оружия между бывшими противниками Холодной войны.

Также отмечается, что крупное американо-вьетнамское соглашение по поставкам оружия может раздражать Китай и отстранить Россию.

Конфликт между США и Китаем

Напомним, одна из главных причин конфликта между Китаем и США - это Тайвань. Пекин рассматривает остров как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее, Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

США в свою очередь оказывают помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Стоит отметить, что в июне Китай устроил провокацию в Тайваньском проливе. Китайский корабль дважды подошел критически близко к американскому эсминцу и чуть не столкнулся.

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