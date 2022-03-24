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У Байдена розповіли про "червоні лінії" для Китаю, щоб не допомагав РФ ухилятися від санкцій

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Четвер 24 березня 2022 04:22
У Байдена розповіли про "червоні лінії" для Китаю, щоб не допомагав РФ ухилятися від санкцій Фото: радника президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Адміністрація президента США Джо Байдена попередила Китай, щоб він не використовував можливості для бізнесу, створені західними санкціями щодо РФ, і не допомагав Москві ухилятися від експортного контролю і не сприяв проведенню її заборонених фінансових операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам, що країни G7 незабаром оголосять про спільне рішення для гарантування, що Росія не зможе ухилитися від міжнародних санкцій, введених через війну проти України, за допомогою Китаю або будь-якої іншої країни.

"Мова йде не конкретно про Китай, але це буде ставитися до всіх значних економік і рішень, які будь-яка з цих економік приймає, щоб спробувати навмисно та активно підривати або послаблювати введені нами санкції", - сказав він.

За словами Саллівана, уряд США передав це повідомлення Китаю і тепер Штати "очікують аналогічного повідомлення від Європейського Союзу та окремих європейських країн".

Після спілкування Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном минулого тижня Пекін засудив санкції щодо РФ і розкритикував "широкі та невибіркові санкції".

Вашингтон стурбований тим, що КНР може допомогти РФ обійти санкції й отримати критично важливі товари (комерційна електроніка, комп'ютери і деталі літаків), порушивши торговельні обмеження. Салліван додав, що в уряду США є інструменти, щоб цього не сталося.

Також Салліван додав, що США та їх союзники по G7 дадуть відповідь на "систематичні зусилля, зусилля в промисловому масштабі, щоб спробувати переорієнтувати врегулювання фінансових платежів".

Нагадаємо, раніше в Білому домі розповіли, що у США не бачили, щоб Китай постачав озброєння Росії після переговорів Байдена з Сі Цзіньпіном.

Також ми писали про те, що в цей четвер США оголосять нові санкції проти РФ.

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