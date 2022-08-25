У Байдена присвоять ім'я місії допомоги Україні та призначать генерала, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Повідомляється, що в найближчі тижні адміністрація Байдена планує дати окреме ім'я своїй військовій місії з підтримки України, що означатиме перехід від разових зусиль з навчання і допомоги до багаторічних.

Видання зазначає, що назва операції формально визнає зусилля США за прикладом, як раніше Пентагон називав місії в Іраку і Афганістані операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" і "Страж свободи".

Це має велике бюрократичне значення, оскільки зазвичай тягне за собою довгострокове цільове фінансування. Крім того, українську місію очолить генерал, який, як очікується буде дво- або тризірковим, тобто генерал-майор або генерал лейтенант.