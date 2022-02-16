У Байдена пригрозили Росії наслідками за визнання "ЛДНР": є низка варіантів

Можливе визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" з боку Російської Федерації спричинить певні наслідки для Москви. При цьому в Білому домі поки не готові уточнити, які саме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

"У нашому розпорядженні є ціла низка варіантів, я не буду описувати їх тут. Але я також хотіла б просто повторити пару моментів, які (держсекретар, - ред.) Блінкен зробив у своїй заяві, в тому числі той факт, що підтримка Кремлем цього рівносильна повній відмові російського уряду від своїх зобов'язань за мінськими угодами", - заявила вона.