У Байдена назвали несерьезной готовность Кремля к переговорам

"Я бы искоса смотрел на все, что выходит из Кремля, когда речь идет о подобных заявлениях. Мистер Путин не показал никаких признаков того, что он готов сесть, поговорить и прекратить эту войну", - сказал журналистам представитель Белого дома Джон Кирби после того, как спикер Кремля Дмитрий Песков заверил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам.

Кирби отметил, что наиболее заметное действие, которое Путин может предпринять, чтобы показать серьезность своих намерений, - вывести свои войска, прекратить обстрел украинской инфраструктуры и прекратить запускать беспилотников по гражданским целям.

"Действия говорят громче, чем слова. И их действия передают мрачную решимость россиян продолжать убивать украинцев", - подчеркнул представитель Белого дома.

По мнению Кремля, именно отказ США признать российской территорию Украины, на которую претендует РФ, "существенно усложняет поиск взаимной основы для дискуссии".

В то же время, президент США Джо Байден заверил, что, хотя он не планирует в ближайшее время контактировать с Путиным, он готов встретиться с российским лидером, "если тот решил, что ищет способ покончить с войной".