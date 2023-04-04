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У Байдена готовятся официально объявить журналиста WSJ несправедливо задержанным, - CNN

Фото: Эван Гершкович, журналист WSJ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Администрация президента США Джо Байдена намерена официально объявить задержание журналиста WSJ Эвана Гершковича в России несправедливым.

Как сообщает РБК-Украина, об этом CNN рассказали неназванные чиновники.

По их словам, официальное заявление о несправедливом задержании намерены сделать в ближайшие дни. После этого американские чиновники из управления по делам заложников Госдепартамента возглавят усилия США по возвращению Гершковича домой. Сейчас продолжается внутренняя проверка обстоятельств ареста журналиста.

В издании уточняют, что такой шаг позволит задействовать ресурсы правительства США для освобождения журналиста.

При этом, по словам еще одного источника CNN, часть чиновников обеспокоены, что возможный обмен Гершковича, при помощи которого его могут освободить, будет стимулировать дальнейшие незаконные задержания американских журналистов.

Напомним, Гершковича задержали в России 30 марта якобы "за шпионаж". После этого российский суд решил арестовать журналиста.

Позже президент США Джо Байден призвал Россию освободить Гершковича.

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