У Байдена допустили увеличение развертывания стратегического ядерного оружия

Он подчеркнул, что США по-прежнему привержены международным режимам контроля над вооружениями и нераспространения, призванным ограничить распространение ядерного оружия.

Но, по его словам, Россия отказалась обсуждать договор, который станет преемником нового договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. При этом его срок истекает в 2026 году, а Китай отказался от переговоров о расширении своего ядерного арсенала.

"В ближайшие годы мы можем достичь точки, когда понадобится увеличение нынешней численности развернутых сил. Мы должны быть полностью готовы к выполнению, если президент примет такое решение", - сказал Вадди.

Он добавил, что может наступить день, когда потребуется больше ядерного оружия для сдерживания противников США и защиты американского народа, а также их союзников и партнеров.