У Байдена допустили участие Китая в переговорах Украины и России, но есть нюанс

Китай может быть вовлечен в процесс переговоров между Украиной и Россией. Но его нельзя делать главным посредником.

Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Салливан отметил, что идея избранного президента США Дональда Трампа об участии Китая в мирном процессе между Украиной и Россией.

"С другой стороны, вы не хотите, чтобы Китай диктовал условия в Украине, и вы не хотите, чтобы он стал доминирующим посредником на европейской арене", - добавил Салливан.

Он напомнил, что ранее и украинские власти хотели, чтобы Китай участвовал в переговорах о справедливом мире, но беспокойство вызвали некоторые инициативы Пекина. В частности, речь о снятии экономических санкций с России.

"Поэтому возникает вопрос, каким способом они могут присоединиться – как постоянный член Совета Безопасности, как значительный игрок на мировой арене, как одна из немногих стран, к которым России пришлось бы прислушаться, если бы Китай действительно высказался", - уточнил он.