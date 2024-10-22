США намерены лишить Москву доходов от экспорта сжиженного газа

Об этом заявил Джеффри Пайетт, помощник министра по энергетическим ресурсам США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg .

"Наша цель в отношениях с Россией проста: сократить доходы, которые она получает от своих нефтегазовых ресурсов", - заявил он.

В прошлом году США ввели санкции против нового российского экспортного завода Арктик СПГ 2, а затем начали вводить ограничения на суда, которые начали забирать топливо с завода с августа этого года. Пока ни один танкер с газом не причалил к иностранному порту из-за опасений ответных мер США, что является редким успехом Вашингтона в сдерживании российского экспорта сырьевых товаров.

Однако США воздержались от санкций против других российских заводов СПГ, включая "Ямал" или "Портовую", которые продолжают поставлять грузы в Европу и Азию. Меры против этих объектов, вероятно, ограничат мировые поставки СПГ и подтолкнут цены вверх.

"Наша политика работает. Я не могу рассуждать о будущих санкционных действиях, но могу сказать, что мы очень, очень внимательно следим за тем, куда направляются санкционные российские грузы, и вы можете быть уверены, что администрация Байдена продолжит ужесточать меры в отношении экспорта российского СПГ", - сказал Пайетт.