RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Байдена анонсировали новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни

Архивное фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни объявят о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По словам чиновника, США выделят Украине новый пакет помощи. Салливан уточнил, что это произойдет в следующие несколько дней.

В то же время советник Байдена не раскрыл детали о том, что войдет в пакет помощи. Салливан сказал, что США пытаются ускорить темпы поставок вооружений и вновь признал, что задержка с ними "поставила Украину в тупик".

"Часть этой техники уже находится на поле боя. Часть этого оборудования появится на поле боя на этой неделе. Поэтому я не хочу утверждать, что все оборудование стоимостью в миллиарды долларов находится на поле боя, но то, что вы увидите, - это постоянный поток, неделя за неделей", - добавил он.

Помощь от США

Вашингтон после длительной паузы начал выделять Украине пакеты военной помощи, которые включают в себя бронетехнику, артнаряды и ракеты к ПВО.

В последний раз президент Джо Байден выделил на военную помощь Украине 400 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна в Украине