У Байдена анонсировали новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни

По словам чиновника, США выделят Украине новый пакет помощи. Салливан уточнил, что это произойдет в следующие несколько дней.

В то же время советник Байдена не раскрыл детали о том, что войдет в пакет помощи. Салливан сказал, что США пытаются ускорить темпы поставок вооружений и вновь признал, что задержка с ними "поставила Украину в тупик".

"Часть этой техники уже находится на поле боя. Часть этого оборудования появится на поле боя на этой неделе. Поэтому я не хочу утверждать, что все оборудование стоимостью в миллиарды долларов находится на поле боя, но то, что вы увидите, - это постоянный поток, неделя за неделей", - добавил он.