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Байден встретится с министром иностранных дел Китая в Белом доме, - СМИ

США, Четверг 26 октября 2023 06:07
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Байден встретится с министром иностранных дел Китая в Белом доме, - СМИ Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден встретится с министром иностранных дел Китая Ван I в Белом доме уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания утверждают, что встреча американского лидера с Ван И – это жесть вежливости, который может заложить основу для встречи Байдена с президентом Китая Си Цзиньпином в ноябре.

Глава МИД КНР во время своего визита в Соединенные Штаты также проведет встречи в Вашингтоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Что предшествовало

Следует отметить, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами несколько улучшились, хотя еще в начале года находились в самой низкой точке. Ситуация обострилась, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар. Как тогда писали западные СМИ, Пекин мог использовать ее для наблюдения за американскими секретными объектами.

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Тем не менее, он заявлял, что хочет встретиться с главой КНР.

Впоследствии СМИ сообщили, что Белый дом уже начал планировать встречу Байдена с лидером КНР. Она может пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

Си Цзиньпинь заявил, что Китай готов продолжать взаимовыгодное сотрудничество с США, поскольку от этого зависит судьба человечества.

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