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Байден встретится с главой Еврокомиссии: обсудят поддержку Украины

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 10 марта, президент Джо Байден примет в Белом доме главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. В ходе встречи они обсудят помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Лидеры рассмотрят тесное сотрудничество между США и ЕС в поддержку Украины, защищающей свой суверенитет и демократию, и в наказание России за ее агрессию", - говорится в сообщении.

Байден и фон дер Ляйен также обсудят координацию действий США и ЕС в борьбе с климатическим кризисом путем инвестирования в чистые технологии, основанные на надежных цепочках поставок.

Лидеры подведут итоги работы совместной Целевой группы по энергетической безопасности Европы, которая помогла ЕС снизить зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить "зеленый" переход.

Они также обсудят другие проблемы международной безопасности, включая нашу совместную работу по решению проблем, создаваемых КНР.

Напомним, США сообщают ближайшим союзникам о возможности введения новых санкций против Китая, если Пекин предоставит военную поддержку России.

Кроме того, США пообещали соответствующие санкционные последствия, если Китай будет поставлять РФ летальное оружие для войны против Украины.

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