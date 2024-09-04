Байден сделал заявление по атаке РФ на Полтаву
Вчера Россия атаковала Полтаву двумя баллистическими ракетами, убив более 50 человек. Однако она не одержит победу в в этой войне.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Американский лидер осудил деяния страны-агрессора.
"Ранее российские ракеты поразили военный учебный центр и госпиталь в Украине, убив более 50 человек и ранив десятки. Я осуждаю эту прискорбную атаку самым решительным образом", - сказал Байден.
В опубликованном заявлении сказано, что это нападение РФ является трагическим напоминанием о продолжающихся и возмутительных попытках российского диктатора Владимира Путина сломить волю свободного народа.
Президент Америки добавил, что в течение двух с половиной лет народ Украины стоял непоколебимо и США продолжат поставлять нашей стране системы ПВО и возможности, необходимые для защиты страны.
Резюмируя свое заявление Байден сказал, что Россия не победит в этой войне. Победу одержит народ Украины.
"Не заблуждайтесь: Россия не победит в этой войне. Победит народ Украины. И в этот трагический день, и каждый день, Соединенные Штаты поддерживают их", - сказал лидер американского государства.
Ракетные удары по Полтаве
Напомним, что 3 сентября после 9 утра в Полтаве раздалось несколько взрывов. Первые детали трагедии стали известны спустя несколько часов.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попадание было по территории учебного заведения и соседней больницы, а также частично разрушено одно из зданий Института связи.
Вечером в 20:05 было известно, что в результате атаки пострадавших возросло до 271 человека. в Офисе генпрокурора сообщали, что погиб 51 человек. Однако, пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий подчеркнул, что это предварительные цифры, которые постоянно уточняются.
Подробнее об атаке РФ на Полтаву читайте в материале РБК-Украина.
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