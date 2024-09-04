Байден сделал заявление по атаке РФ на Полтаву

Вчера Россия атаковала Полтаву двумя баллистическими ракетами, убив более 50 человек. Однако она не одержит победу в в этой войне.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Американский лидер осудил деяния страны-агрессора.

"Ранее российские ракеты поразили военный учебный центр и госпиталь в Украине, убив более 50 человек и ранив десятки. Я осуждаю эту прискорбную атаку самым решительным образом", - сказал Байден.

В опубликованном заявлении сказано, что это нападение РФ является трагическим напоминанием о продолжающихся и возмутительных попытках российского диктатора Владимира Путина сломить волю свободного народа.

Президент Америки добавил, что в течение двух с половиной лет народ Украины стоял непоколебимо и США продолжат поставлять нашей стране системы ПВО и возможности, необходимые для защиты страны.

Резюмируя свое заявление Байден сказал, что Россия не победит в этой войне. Победу одержит народ Украины.

"Не заблуждайтесь: Россия не победит в этой войне. Победит народ Украины. И в этот трагический день, и каждый день, Соединенные Штаты поддерживают их", - сказал лидер американского государства.