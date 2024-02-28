Байден снова обратился к Конгрессу США из-за помощи Украине

"Цена отсрочки голосования по двухпартийному дополнительному документу по национальной безопасности растут с каждым днем", - констатировал он.

По словам Байдена, этот законопроект вооружит Украину, вложит средства в оборонно-промышленную базу США, поможет Израилю защититься от "ХАМАС" и предоставит больше гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению.

"Давайте сделаем это", - призвал он.

Помощь Украине от США

США 23 февраля ввели санкции против РФ перед второй годовщины вторжения в Украину и в ответ на смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального. На этом фоне Байден обратился к Конгрессу с призывом выделить помощь Украине на более чем 60 млрд евро.

Сейчас вопрос выделения 60 млрд евро для Украины стоит настолько остро, что по словам представительницы Пентагона Сабрины Сингх, в случае отсутствия помощи США, Украине придется выбрать, за какие населенные пункты ВСУ будут бороться с учетом имеющихся ресурсов. А посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" военной техники и эта поддержка "нужна еще вчера".