"Президент Джо Байден в воскресенье в Вашингтоне, отвечая на вопрос репортера, решил ли он разрешить Украине использовать дальнобойное оружие, сказал - нет", - пишет издание.

Деликатные переговоры

По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвида Ламми, переговоры с Белым домом о разрешении Украины использовать ракеты Storm Shadow в России - продолжаются.

Во время выступления на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, министр добавил, что трудности и вызовы войны в Украине будут еще "глубже и строже»", особенно в конце 2025 - 2026 годов и далее.

"Поэтому это критическое время для смелости и мужества, терпения и силы духа со стороны союзников, которые поддерживают Украину", - сказал он и добавил, что партнеры Киева обсуждают, что еще может понадобиться нашей стране на поле боя для удержания линии фронта.

"Как министр иностранных дел я, конечно, не собираюсь комментировать оперативные детали, потому что это может только помочь Путину (Владимир Путин, диктатор России, - ред.). Но между союзниками в реальном времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину с приближением зимы", - отметил министр.

Удары вглубь России

В последнее время союзники Украины снова активно обсуждают возможность снятия ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России с использованием предоставленного оружия.

В частности, издание The Guardian сообщило, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания уже приняли соответствующее решение, но пока не объявляют об этом публично. Официальных подтверждений этих слухов пока нет.