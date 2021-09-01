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Байден і Зеленський обговорять усунення наслідків "Північного потоку-2", - Білий дім

Автор: Инна Собора

Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський під час зустрічі 1 вересня обговорять ряд питань, які стосуються енергетики. Серед них - подальше усунення наслідків російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому напередодні зустрічі.

В Адміністрації Байдена анонсують, що президенти оголосять про нові ініціативи з подолання кліматичної кризи і зміцнення енергетичної безпеки України, в тому числі про запуск оновленого Стратегічного діалогу з енергетики та клімату, який буде очолювати Міністерство енергетики.

"Метою цього діалогу є залучення інвестицій в енергетичну безпеку за рахунок реформ, скорочення викидів парникових газів, розгляд інших ініціатив зі зміни клімату та подальше усунення наслідків" Північного потоку-2"", - йдеться в повідомленні.

Раніше Зеленський заявляв, що "хотів би домовитися про конкретні речі і гарантії з боку США" в питанні "Північного потоку-2".

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден