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Байден заявил, что разочарованный отказом Си Цзиньпиня посетить саммит G20

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден заявил, что "разочарован" тем, что глава Китая Си Цзиньпин не посетит саммит G20 в Индии, но добавил, что планирует "увидеть его".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я разочарован... но собираюсь увидеть его", - заявил Байден, не добавив подробностей.

Отмечается, что президент США посетит Нью-Дели 7-10 сентября для участия в саммите G-20, после чего отправится во Вьетнам, чтобы укрепить отношения между странами.

"Я хочу немного больше... координации. Я думаю, что они обе (Индия и Вьетнам, - ред.) хотят гораздо более тесных отношений с Соединенными Штатами, и это может быть очень полезным", - сказал Байден.

Агентство заявляет, что Си, скорее всего, пропустит саммит, а Китай будет представлять премьер-министр Ли Цян.

Саммит G20 в Индии

Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября - он, среди прочего, рассматривался как место встречи Байдена и Си, однако теперь лидеры смогут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, который пройдет 12-18 ноября.

Украина же не вошла в список приглашенных на саммит "Большой двадцатки" стран. Это связано с тем, что такой формат якобы не создан для обсуждения проблем безопасности.

Следует отметить, что не будет там и российского диктатора Владимира Путина, вместо него РФ будет представлять глава российского МИДа Сергей Лавров.

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Джозеф БайденСи ЦзиньпиньG20