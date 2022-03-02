Байден заявив, що Путін не знає, що робити, зіткнувшись з опором України

Він заявив, що Путін сильно прорахувався в тому, як будуть розвиватися події, і що тепер "економіка Росії похитнулася, і винен тільки Путін".

Байден додав, маючи на увазі Путіна: "він поняття не має, що робити".

"Він думав, що може вторгнеться в Україну, і світ перевернеться. Замість цього він зіткнувся зі стіною сили, яку навіть уявити собі не міг. Він зустрів український народ. Від президента Зеленського до кожного українця, їх безстрашність, їх мужність, їх рішучість надихають світ", - сказав Байден.

Як повідомляє CNN, Байден попередив про подальші заходи щодо покарання Росії.

"Сьогодні ввечері я кажу російським олігархам і корумпованим лідерам. Ми приєднуємося до наших європейських союзників, щоб знайти і відібрати їх яхти, їх розкішні апартаменти і їх приватні літаки. Ми йдемо за вашими нечесними доходами", - сказав Байден, оголосивши про створення нової цільової групи при Міністерстві юстиції США для розслідування російських олігархів.

США також закривають свій повітряний простір для російських літаків, приєднавшись до ряду країн, які прийняли аналогічні заходи минулого тижня, що "ще більше ізолює Росію", сказав Байден.