Байден заявив про готовність захищати Японію за допомогою ядерної зброї

Прем'єр Японії Йосихіде Суга став першим іноземним лідером, з яким Байден зустрівся особисто після вступу на посаду.

Головною темою переговорів був Китай і посилений військовий тиск Китаю на Тайвань, посилення контролю над Гонконгом і придушення уйгурів.

Суга зазначив, що він і Байден погодилися з необхідністю проведення відвертих дискусій з Китаєм у контексті дій Пекіна в Індо-Тихоокеанському регіоні та підкреслив значення американо-японського альянсу.

Байден заявив, що США і Японія спільно інвестуватимуть в таких сферах, як 5G, штучний інтелект, квантові комп'ютери, генна інженерія і забезпечення безперебійного постачання мікрочипів: "Японія і Сполучені Штати орієнтовані на інновації та дивляться в майбутнє. Це означає, що ми маємо інвестувати і захищати технології, які підтримують і збільшують нашу конкурентоспроможність".

Суга також повідомив, що Джо Байден запропонував Японії допомогу у проведенні літньої Олімпіади.

У підсумковій спільній заяві, Байден і Суга заявили про необхідність зміцнювати альянс США і Японії; висловили заклопотаність діями Китаю, включаючи ситуацію з правами людини в Гонконзі і Сіньцзян-уйгурському автономному окрузі.

У спільній заяві йдеться про "важливість миру і стабільності в Тайванській протоці". Це перша згадка Тайваню в спільних заявах лідерів США і Японії з 1969 року.