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Байден заявив про готовність захищати Японію за допомогою ядерної зброї

Новость на русском → Вашингтон, Субота 17 квітня 2021 07:53
Байден заявив про готовність захищати Японію за допомогою ядерної зброї Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Вашингтоні завершилися переговори лідерів США і Японії. США за підсумками підтвердили свою рішучість на тлі загроз КНДР і Китаю захищати Токіо в рамках діючого Договору про взаємне співробітництво і гарантії безпеки від 1960 року, використовуючи для цього всі наявні засоби, у тому числі й ядерну зброю,

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Прем'єр Японії Йосихіде Суга став першим іноземним лідером, з яким Байден зустрівся особисто після вступу на посаду.

Головною темою переговорів був Китай і посилений військовий тиск Китаю на Тайвань, посилення контролю над Гонконгом і придушення уйгурів.

Суга зазначив, що він і Байден погодилися з необхідністю проведення відвертих дискусій з Китаєм у контексті дій Пекіна в Індо-Тихоокеанському регіоні та підкреслив значення американо-японського альянсу.

Байден заявив, що США і Японія спільно інвестуватимуть в таких сферах, як 5G, штучний інтелект, квантові комп'ютери, генна інженерія і забезпечення безперебійного постачання мікрочипів: "Японія і Сполучені Штати орієнтовані на інновації та дивляться в майбутнє. Це означає, що ми маємо інвестувати і захищати технології, які підтримують і збільшують нашу конкурентоспроможність".

Суга також повідомив, що Джо Байден запропонував Японії допомогу у проведенні літньої Олімпіади.

У підсумковій спільній заяві, Байден і Суга заявили про необхідність зміцнювати альянс США і Японії; висловили заклопотаність діями Китаю, включаючи ситуацію з правами людини в Гонконзі і Сіньцзян-уйгурському автономному окрузі.

У спільній заяві йдеться про "важливість миру і стабільності в Тайванській протоці". Це перша згадка Тайваню в спільних заявах лідерів США і Японії з 1969 року.

Як писало РБК-Україна, у вересні Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI), посилаючись на дані супутникових знімків, повідомив про розширення мережі таборів для уйгурів в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

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