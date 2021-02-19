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Байден заявив про готовність США відновити переговори по Ірану

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 19 лютого 2021 20:35
Байден заявив про готовність США відновити переговори по Ірану Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати готові відновити участь у переговорах щодо ядерної програми Ірану у форматі "п'ять+один" (п'ять постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччина). США мають намір працювати в тісній координації з європейськими партнерами.

Про це заявив президент США Джо Байден в ході виступу в онлайн-форматі на Мюнхенській конференції з безпеки, яка транслювалася в Twitter.

"Ми заявили, що ми готові відновити участь в переговорах з "5+1" щодо іранської ядерної програми. Ми також повинні вирішувати питання, пов'язані з дестабілізуючої діяльністю Ірану на Близькому Сході", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США не мають наміру знімати санкції проти Ірану, які ввів 45-й президент Дональд Трамп. Він вважає, що це повинно підштовхнути Іран до переговорів про Спільне всеосяжний план дій (СВПД) щодо ядерної програми Тегерана.

Раніше Іран заявив, що відмовляється від основного зобов'язання ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.

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