Байден заявив про готовність переглянути свої військові повноваження

Президент США Джо Байден визнає необхідність переглянути повноваження глави держави у використанні військової сили за кордоном. Адміністрація готова до обговорення конкретних рамок для президентських повноважень в даній сфері.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу .

Раніше американські сенатори Тім Кейн і Тодд Янг від Демократичної і Республіканської партій подали законопроект, що обмежує повноваження президента США при застосуванні військової сили.

"Байден згоден, що повноваження на використання військової сили існують вже 20 років і давно застаріли, їх необхідно оновити", - заявила Псакі.