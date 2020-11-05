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Байден запустив сайт, спрямований на підготовку до передачі йому влади

Автор: Андрій Козловський

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден запустив сайт перехідного періоду, спрямований на підготовку до передачі йому влади. На ньому наразі опубліковане тільки одне повідомлення.

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Про це повідомляє Daily Mail.

На сайті Байдена вказується, що в декількох штатах США все ще здійснюється підрахунок голосів.

"Криза, перед якою опинилась країна, сувора - від пандемії до економічної рецесії, від кліматичних змін до расової несправедливості. Команда перехідного періоду буде продовжувати готуватися повним ходом, щоб адміністрація Байдена і Харріса могла приступити до роботи в перший день", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у США проходять загальні вибори. Американці обирають президента і віце-президента, також їм належить визначити новий склад Конгресу. На посаду глави Білого дому претендують Джо Байден і Дональд Трамп. Результат багато в чому залежить від результатів у "хитких штатах", де різниця в рейтингах опонентів мінімальна.

За даними телеканалу CNN, у Байдена поки 253 голоси вибірників, а у Трампа - 213. Для перемоги потрібно 270 голосів.

Крім того, раніше Байден заявляв, що переміг у кількості штатів, достатній для того, щоб набрати 270 голосів вибірників.

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