Байден заборонив використовувати в США обладнання Huawei та ZTE

Американська Федеральна комісія зв'язку (FCC) відтепер не може розглядати та затверджувати будь-які заявки на отримання дозволів на використання обладнання китайських компаній. Це пов'язано з тим, що вони є "неприйнятним ризиком для національної безпеки".

Комісар FCC Брендан Карр у своїй заяві уточнив, що з 2018 року відомство схвалило понад 3 тисячі заявок від Huawei. Підписаний закон "допоможе гарантувати, що небезпечне обладнання таких компаній, як Huawei та ZTE, більше не зможе бути підключеним до американських мереж зв'язку".

Крім того, згідно із законом, FCC має право відкликати попередні дозволи, видані китайським компаніям.

Варто зазначити, що цей законопроект 28 жовтня 2021 року був одноголосно схвалений Сенатом США, а на початку листопада - Палатою представників США більшістю голосів.

У березні FCC внесла п'ять китайських компаній до списку тих, хто несе загрозу національній безпеці, відповідно до закону 2019 року, спрямованого на захист мереж зв'язку США. Крім Huawei та ZTE до них відносяться Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology та Zhejiang Dahua Technology.