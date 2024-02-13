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Байден призвал Палату представителей срочно одобрить помощь Украине, Израилю и Тайваню

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Палате представителей США необходимо срочно одобрить законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Он отметил, что законопроект имеет решающее значение для национальной безопасности США. Документ позволит продолжать работу по отстаиванию свободы Украины и предоставит Израилю все необходимое для защиты от боевиков ХАМАС. 

"Я приветствую двухпартийную коалицию сенаторов, объединившихся для продвижения этого законопроекта, и настоятельно призываю Палату представителей принять срочные меры", - подчеркнул Байден. 

По его словам, США больше не могут себе позволить ждать, поскольку цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине.

"Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, в то время как российские войска продолжают наступать, а Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) продолжает мечтать о порабощении украинского народа", - добавил президент. 

Он уточнил, что если США не выступят против тиранов, которые хотят завоевать своих соседей, то последствия для национальной безопасности страны будут значительными, а союзники примут это к сведению. 

"Палате представителей пора принять меры и немедленно отправить этот двухпартийный законопроект на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон", - заявил Байден. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 13 февраля, Сенат США одобрил законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов. 

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его еще должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден. 

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже выступил против такой инициативы. Он может не выносить законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. 

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