Байден заблокував відправку літаків Україні. Щоб не провокувати Путіна, - WSJ

У Білому домі підтвердили, що рішення відмовити Україні в поставках польських винищувачів МіГ-29, прийняв особисто президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання WSJ.

Президент США Джо Байден наклав вето на поставку польських літаків МіГ-29 в Україну з Польщі. Причина - щоб не провокувати президента РФ Володимира Путіна і не привести до ескалації війни.

У виданні також припустили, що з тієї ж причини в США відклали заплановані випробування американської ядерної ракети.

Випробування не мало відношення ні до України, ні до РФ. Однак, напередодні Путін зробив розпливчасту заяву про ядерну загрозу.