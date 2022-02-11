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Байден заблокував афганські активи на 7 млрд доларів: з якою метою

Автор: Олександр Мороз

Президент США Джо Байден заблокував активи Центрального банку Афганістану на 7 млрд доларів. Йдеться про активи, які зберігаються в американських банках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт axios.com.

Повідомляється, що сьогодні Байден підписав указ, який допоможе розділити заморожені афганські активи на 7 млрд доларів між гуманітарною допомогою для народу Афганістану і сім'ями жертв 11 вересня.

Виконавчий указ вимагає від фінансових установ США перевести всі заморожені афганські активи на консолідований рахунок у Федеральному резервному банку Нью-Йорка.

Як пише видання, сім'ї жертв терактів 11 вересня 2001 року подали до суду на "Талібан" і домагаються доступу до цих коштів у федеральному суді. Це означає, що будь-яке майбутнє переведення до Афганістану в гуманітарних цілях буде залежати від рішення суду.

Навіть якщо суд дозволить передати половину активів на користь афганського народу, понад 3,5 млрд доларів залишаться в США і стануть предметом розглядів з боку сімей жертв терактів 11 вересня.

Нагадаємо, США заморозили державні резерви Афганістану у своїх банках у серпні 2021 року після того, як "Талібан" скинув афганський уряд.

Тоді ж у Державному департаменті говорили, що їх розморожування буде залежати від дій талібів.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденАфганистан